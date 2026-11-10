EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information



10.11.2026 / 12:10 CET/CEST

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Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 19th Interim Reporting

In the time period from 30 October 2026 until and including 09 November 2026, a number of 115,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 14 May 2026.

Date

Aggregated volume in shares Weighted average price (€) 30.10.2026 10,000 567.0755 02.11.2026 10,000 567.1200 03.11.2026 10,000 569.3559 04.11.2026 5,000 577.6920 05.11.2026 5,000 596.0954 06.11.2026 25,000 571.8942 09.11.2026 50,000 566.4931

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 09 November 2026 amounts to 3,304,311 shares.

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

Munich, 10 November 2026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

The Board of Management