Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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25.08.2026 15:48:52

EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Korrektur einer Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

25.08.2026 / 15:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Korrektur einer Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“) gibt bekannt, dass in der am 25. August 2026 veröffentlichten Bekanntmachung zum Aktienrückkauf (11. Zwischenmeldung) eine fehlerhafte Angabe enthalten war. Korrigiert wurde das Datum für den Rückkauftag 19. August 2026.

Nachfolgend wird die Meldung in vollständig korrigierter Fassung wiedergegeben:

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 17. August 2026 bis einschließlich 21. August 2026 wurden insgesamt Stück 119.800 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“) erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 13. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 14. Mai 2026 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (€)
17.08.2026 25.000 517,6825
18.08.2026 20.000 522,0113
19.08.2026 25.000 515,8922
20.08.2026 25.000 511,2969
21.08.2026 24.800 516,7181
     
     

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 14. Mai 2026 bis einschließlich 21. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 1.658.924 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht (www.munichre.com).

München, 25. August 2026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Der Vorstand

 


25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Internet: www.munichre.com
LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388528  25.08.2026 CET/CEST

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