Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
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10.11.2026 12:10:51
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 30. Oktober 2026 bis einschließlich 09. November 2026 wurden insgesamt Stück 115.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“) erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 13. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 14. Mai 2026 mitgeteilt wurde.
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 14. Mai 2026 bis einschließlich 09. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 3.304.311 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht (www.munichre.com).
München, 10. November 2026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Der Vorstand
10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Deutschland
|Internet:
|www.munichre.com
|LEI Code:
|529900MUF4C20K50JS49
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2431794 10.11.2026 CET/CEST
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|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
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