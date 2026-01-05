Nagarro Aktie

05.01.2026 15:02:33

EQS-CMS: Nagarro SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Nagarro SE / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 2 and para. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052
Nagarro SE: Release of a capital market information

05.01.2026 / 15:02 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Nagarro SE / Share Buyback – 6th Interim Announcement

Munich, 5 January 2026 – In the period from 29 December 2025, up to and including 02 January 2026, Nagarro SE has bought back a total of 28,750 no-par value shares of Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) within the framework of the share buyback program 2025 (II). In the announcement of 21 November 2025, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052, it was communicated that the repurchase of treasury shares would commence on 24 November 2025.

The overall volume of the shares bought back daily in the period from 29 December 2025, up to and including 02 January 2026, and the daily volume-weighted average stock market prices of the shares are as follows:

Date Aggregated volume
(number of shares)		 Volume-weighted
average stock market share price (EUR)		 Aggregate price (EUR)
29 December 2025 10,804 77.0624 832,582.17
30 December 2025 9,680 76.1369 737,005.19
31 December 2025 0 - -
01 January 2026 0 - -
02 January 2026 8,266 76.6190 633,332.65
Total: 28,750 76.6233 2,202,920.01


The total number of shares which have been bought back so far by Nagarro SE since 24 November 2025, up to and including 02 January 2026, within the framework of the share buyback program 2025 (II) thus amounts to 243,303 no-par value shares.

Further information pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 2 and para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available online under https://www.nagarro.com/en/investor-relations/share-buyback-2025.

The purchase of the shares of Nagarro SE was carried out by a bank assigned by Nagarro SE and exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (Xetra trading).

* * * * *

 


05.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Germany
Internet: www.nagarro.com

 
End of News EQS News Service

2254800  05.01.2026 CET/CEST

