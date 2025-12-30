RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
30.12.2025 09:26:15
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback program 2024 - 2026 – Tranche No. 3 – Interim Report No. 4
In the period from 22 December to 26 December 2025, a total of 188,288 shares were purchased as part of the third tranche of the share buyback program of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 2 December 2025.
The shares were purchased by a credit institution commissioned by the company as follows:
The total volume of shares acquired as part of the third tranche of the share buyback program in the time period from 3 December 2025 until and including 26 December 2025 amounts to 1,429,384 shares.
RWE Aktiengesellschaft
