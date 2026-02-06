RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 13:18:53

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback
RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

06.02.2026 / 13:18 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement of implementation of buyback programme

Essen, 06 February 2026, RWE Aktiengesellschaft

Notification in accordance with Article 5, para. 1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) 596/2014 and Article 2, para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

On 18 December 2025 RWE Aktiengesellschaft announced share buyback programs of RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, RWE Generation UK plc, RWE Technology UK Limited and RWE Renewables Management UK Ltd pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the Commission.

In February 2026 Computershare Trustees Limited as the independent Trustee acquired on behalf of RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, RWE Generation UK plc, RWE Technology UK Limited and RWE Renewables Management UK Ltd a total of 1,115 shares of RWE Aktiengesellschaft under the currently conducted share buyback programs. The average purchase price paid on the stock market was GBP 47.407986. The company bought back shares for a total price of GBP 52,859.9044 (excluding ancillary costs).

The acquisition of shares of RWE Aktiengesellschaft was exclusively executed in the stock market at Frankfurt Stock Exchange (XFRA).

Detailed information on the transactions pursuant to Art. 2 para. 3 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the Commission is published in the 'Investor Relations' section on RWE Aktiengesellschaft`s website (http://www.rwe.com/).

 

Essen, February 2026

RWE Aktiengesellschaft

The Executive Board

 


06.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com

 
End of News EQS News Service

2272772  06.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

mehr Analysen
06.02.26 RWE Kaufen DZ BANK
05.02.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
23.01.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 53,00 1,77% RWE AG St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen