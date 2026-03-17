WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback
RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

17.03.2026 / 09:33 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback program 2024 - 2026 – Tranche No. 3 – Interim Report No. 15

 

In the period from 9 March 2026 to 13 March 2026, a total of 381,396 shares were purchased as part of the third tranche of the share buyback program of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 2 December 2025.

 

The shares were purchased by a credit institution commissioned by the company as follows:

 

Date Trading venue Aggregate volume
(number of shares)		 Weighted average price (€) Aggregate volume (€)
09.03.2026 Xetra 78,925 52.7989 4,167,153.18
10.03.2026 Xetra 76,229 54.6571 4,166,456.08
11.03.2026 Xetra 77,354 53.5011 4,138,524.09
12.03.2026 Xetra 75,645 55.0808 4,166,587.12
13.03.2026 Xetra 73,243 56.7578 4,157,111.55

 

The total volume of shares acquired as part of the third tranche of the share buyback program in the time period from 3 December 2025 until and including 13 March 2026 amounts to 5,708,858 shares.

 

RWE Aktiengesellschaft
The Executive Board
 


Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

mehr Analysen
16.03.26 RWE Overweight Barclays Capital
13.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
13.03.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 RWE Kaufen DZ BANK
12.03.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise wieder auf dem Vormarsch: ATX mit leichten Gewinnen -- DAX dreht auf grünes Terrain -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legt im Dienstagshandel leicht zu. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls höher. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.
