WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

31.03.2026 10:17:23

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback
RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

31.03.2026 / 10:17 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback program 2024 - 2026 – Tranche No. 3 – Interim Report No. 17

 

In the period from 23 March 2026 to 27 March 2026, a total of 374,969  shares were purchased as part of the third tranche of the share buyback program of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 2 December 2025.

 

The shares were purchased by a credit institution commissioned by the company as follows:

 

Date Trading venue Aggregate volume
(number of shares)		 Weighted average price (€) Aggregate volue (€)
23.03.2026 Xetra 75,065 55.5079 4,166,700.51
24.03.2026 Xetra 75,763 54.9950 4,166,586.19
25.03.2026 Xetra 73,667 56.5643 4,166,922.29
26.03.2026 Xetra 74,367 56.0269 4,166,552.47
27.03.2026 Xetra 76,107 54.4654 4,145,198.20

 

The total volume of shares acquired as part of the third tranche of the share buyback program in the time period from 3 December 2025 until and including 27 March 2026 amounts to 6,444,759 shares.

 

RWE Aktiengesellschaft
The Executive Board
 


Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com

 
27.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
25.03.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
24.03.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
