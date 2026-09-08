RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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08.09.2026 13:54:51

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback
RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

08.09.2026 / 13:54 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement of implementation of buyback programme

Essen, 08 September 2026, RWE Aktiengesellschaft

Notification in accordance with Article 5, para. 1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) 596/2014 and Article 2, para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

On 18 December 2025 RWE Aktiengesellschaft announced share buyback programs of RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, RWE Generation UK plc, RWE Technology UK Limited and RWE Renewables Management UK Ltd pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the Commission.

In September 2026 Computershare Trustees Limited as the independent Trustee acquired on behalf of RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, RWE Generation UK plc, RWE Technology UK Limited and RWE Renewables Management UK Ltd a total of 1,140 shares of RWE Aktiengesellschaft under the currently conducted share buyback programs. The average purchase price paid on the stock market was GBP 51.4989. The company bought back shares for a total price of GBP 58,708.746 (excluding ancillary costs).

The acquisition of shares of RWE Aktiengesellschaft was exclusively executed in the stock market at Frankfurt Stock Exchange (XFRA).

Detailed information on the transactions pursuant to Art. 2 para. 3 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the Commission is published in the 'Investor Relations' section on RWE Aktiengesellschaft`s website (http://www.rwe.com/).

 

Essen, September 2026

RWE Aktiengesellschaft

The Executive Board

 


08.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com
LEI Code: 529900GB7KCA94ACC940

 
End of News EQS News Service

2395892  08.09.2026 CET/CEST

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