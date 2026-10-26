RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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26.10.2026 11:17:41
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Employee share programme Germany 2026 – Interim report No. 3
In the period from 19 October 2026 to 23 October 2026, a total of 55,000 shares were purchased under the German employee share programme of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 27 August 2026 in accordance with Article 5 (1) lit. a) of the Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
The shares were acquired exclusively through the stock exchange by a credit institution commissioned by the company as follows:
The total volume of shares acquired under the German employee share programme in the time period from 5 October 2026 until and including 23 October 2026 amounts to 165,000 shares.
Essen, 26 October 2026
RWE Aktiengesellschaft
26.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Germany
|Internet:
|www.rwe.com
|LEI Code:
|529900GB7KCA94ACC940
|End of News
|EQS News Service
|
2422100 26.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu RWE AG St.
|
11:17
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:17
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.10.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|55,86
|0,47%
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