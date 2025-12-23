EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

23.12.2025

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 3



Im Zeitraum vom 15. Dezember bis zum 19. Dezember 2025 wurden insgesamt 473.673 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 15.12.2025 Xetra 95.527 43,6197 4.166.859,08 16.12.2025 Xetra 94.596 44,0464 4.166.613,25 17.12.2025 Xetra 94.167 44,2479 4.166.692,00 18.12.2025 Xetra 95.132 43,7989 4.166.676,95 19.12.2025 Xetra 94.251 44,2079 4.166.638,78

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 erworben wurden, beträgt 1.241.096 Stück.

