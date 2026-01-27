EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.01.2026 / 12:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 8



Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis zum 23. Januar 2026 wurden insgesamt 402.551 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 19.01.2026 Xetra 81.234 51,2949 4.166.889,91 20.01.2026 Xetra 81.167 50,8848 4.130.166,56 21.01.2026 Xetra 79.253 51,4872 4.080.515,06 22.01.2026 Xetra 80.253 51,7150 4.150.283,90 23.01.2026 Xetra 80.644 51,3641 4.142.206,48

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 23. Januar 2026 erworben wurden, beträgt 2.962.320 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand