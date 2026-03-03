EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.03.2026 / 10:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 13



Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis zum 27. Februar 2026 wurden insgesamt 389.429 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 23.02.2026 Xetra 80.448 51,7949 4.166.796,12 24.02.2026 Xetra 78.375 52,5724 4.120.361,85 25.02.2026 Xetra 77.812 53,5559 4.167.291,69 26.02.2026 Xetra 77.210 53,9680 4.166.869,28 27.02.2026 Xetra 75.584 54,6510 4.130.741,18

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 27. Februar 2026 erworben wurden, beträgt 4.936.593 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand