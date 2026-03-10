RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
10.03.2026 13:54:43
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 14
Im Zeitraum vom 02. März 2026 bis zum 06. März 2026 wurden insgesamt 390.869 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 06. März 2026 erworben wurden, beträgt 5.327.462 Stück.
RWE Aktiengesellschaft
10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
