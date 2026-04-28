RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
28.04.2026 12:07:03
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 21
Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis zum 24. April 2026 wurden insgesamt 352.132 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 24. April 2026 erworben wurden, beträgt 7.727.454 Stück.
RWE Aktiengesellschaft
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2316826 28.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: Das macht der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
12:07
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:07
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)