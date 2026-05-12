EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.05.2026 / 14:14 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 23



Im Zeitraum vom 04. Mai 2026 bis zum 08. Mai 2026 wurden insgesamt 351.855 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 04.05.2026 Xetra 69.717 59,7619 4.166.420,38 05.05.2026 Xetra 69.451 59,9928 4.166.559,95 06.05.2026 Xetra 70.392 59,1921 4.166.650,30 07.05.2026 Xetra 71.352 58,3961 4.166.678,53 08.05.2026 Xetra 70.943 58,5949 4.156.897,99

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 08. Mai 2026 erworben wurden, beträgt 8.147.871 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand