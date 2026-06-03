RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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03.06.2026 18:30:53
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 27 und Schlussmeldung
Im Zeitraum vom 1. bis 3. Juni 2026 wurden insgesamt 233.761 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 2. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:
Damit wurde die dritte und letzte Tranche des im November 2024 gestarteten Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft planmäßig abgeschlossen. Insgesamt wurden im Rahmen der dritten Tranche vom 3. Dezember 2025 bis einschließlich 3. Juni 2026 9.485.863 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von rund 500 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben. Zusammen mit den beiden vorhergehenden Tranchen über jeweils 500 Mio. EUR wurde das angekündigte Gesamterwerbsvolumen von 1,5 Mrd. EUR vollständig ausgeschöpft.
RWE Aktiengesellschaft
03.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2339260 03.06.2026 CET/CEST
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