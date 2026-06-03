EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.06.2026 / 18:30 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 27 und Schlussmeldung



Im Zeitraum vom 1. bis 3. Juni 2026 wurden insgesamt 233.761 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 2. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 01.06.2026 Xetra 75.505 55,1868 4.166.879,33 02.06.2026 Xetra 74.969 55,3635 4.150.546,23 03.06.2026 Xetra 83.287 56,4146 4.698.602,79

Damit wurde die dritte und letzte Tranche des im November 2024 gestarteten Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft planmäßig abgeschlossen. Insgesamt wurden im Rahmen der dritten Tranche vom 3. Dezember 2025 bis einschließlich 3. Juni 2026 9.485.863 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von rund 500 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben. Zusammen mit den beiden vorhergehenden Tranchen über jeweils 500 Mio. EUR wurde das angekündigte Gesamterwerbsvolumen von 1,5 Mrd. EUR vollständig ausgeschöpft.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand