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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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02.11.2026 11:29:11

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.11.2026 / 11:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 

Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2026 – Zwischenmeldung Nr. 4
 

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis zum 30. Oktober 2026 wurden insgesamt 55.000 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 27. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes Volumen (€)
26.10.2026 XETR 11.000 56,3545 619.899,50
27.10.2026 XETR 11.000 57,0490 627.539,00
28.10.2026 XETR 11.000 57,7964 635.760,40
29.10.2026 XETR 11.000 58,6982 645.680,20
30.10.2026 XETR 11.000 57,8545 636.399,50

 

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 220.000 Stück.


Essen, 2. November 2026

RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet: www.rwe.com
LEI Code: 529900GB7KCA94ACC940

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426492  02.11.2026 CET/CEST

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