SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
|
17.11.2026 13:07:51
EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: SAF-HOLLAND SE
/ Announcement according to Article 5 (1) (b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Article 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Announcement according to Article 5 (1) (b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Article 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Acquisition of treasury shares – 34. interim report
https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/share/share-buyback
The Management Board
17.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstraße 26
|63856 Bessenbach
|Germany
|Internet:
|www.safholland.com
|LEI Code:
|222100QJQLUJHWREL058
|End of News
|EQS News Service
|
2436766 17.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
17.11.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
09.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|22,40
|-1,10%
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