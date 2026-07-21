EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



21.07.2026 / 10:39 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 21. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. Juli 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 wurden insgesamt 42.163 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum

Gesamtzahl

zurückgekaufter

Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 13.07.2026 14.299 19,982253 285.726,24 14.07.2026 14.140 19,935987 281.894,86 15.07.2026 10.724 19,929772 213.726,87 17.07.2026 3.000 20,000000 60.000

Die Gesamtzahl der bis einschließlich 17. Juli 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.223.135 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Bessenbach, den 21. Juli 2026

SAF-HOLLAND SE

Der Vorstand