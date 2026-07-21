SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
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21.07.2026 10:39:43
EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 21. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 13. Juli 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 wurden insgesamt 42.163 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Die Gesamtzahl der bis einschließlich 17. Juli 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.223.135 Stück Aktien.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:
https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf
Bessenbach, den 21. Juli 2026
SAF-HOLLAND SE
Der Vorstand
21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstraße 26
|63856 Bessenbach
|Deutschland
|Internet:
|www.safholland.com
|LEI Code:
|222100QJQLUJHWREL058
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2369264 21.07.2026 CET/CEST
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10.07.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)