SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
|
15.09.2026 16:09:31
EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 25. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 8. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden insgesamt 59.649 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Die Gesamtzahl der bis einschließlich 11. September 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.374.856 Stück Aktien.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:
https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf
Bessenbach, den 15. September 2026
SAF-HOLLAND SE
Der Vorstand
15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstraße 26
|63856 Bessenbach
|Deutschland
|Internet:
|www.safholland.com
|LEI Code:
|222100QJQLUJHWREL058
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2399702 15.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
16:09
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16:09
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15:58
|Schwacher Handel: SDAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
08.09.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
08.09.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|22,65
|2,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- ATX leichter -- DAX gibt ab -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gibt im Dienstagshandel etwas nach, während der deutsche Leitindex ebenfalls fällt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.