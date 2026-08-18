SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
18.08.2026 13:40:43
EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: SAP SE
/ Share Buy Back
SAP SE: Release of a capital market information
DISCLOSURE CORRESPONDING TO ART. 5 (1) LIT. B) AND (3) OF REGULATION (EU) NO. 596/2014 IN CONJUNCTION WITH ART. 2 (2) AND (3) OF DELEGATED REGULATION (EU) NO. 2016/1052 // INFORMATION ON SHARE BUY-BACK PROGRAMME 2026 – 3rd interim notification
Walldorf, August 18, 2026
In the time period from August 10, 2026 until and including August 14, 2026, a number of 50,000
shares were bought back via XETRA within the framework of the current share buy-back programme of SAP SE.
The total number of shares bought back daily, and the daily weighted average prices of the shares and the aggregated volume are as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website under https://www.sap.com/investors/en.html (under the category Stock/Share Buy-Back).
The total volume of shares which have been bought back so far within the framework of the current share buy-back programme until and including August 14, 2026 amounts to 5,128,529
shares.
SAP SE
The Executive Board
18.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|End of News
|EQS News Service
|
2384984 18.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
17:00
|CoreWeave, SAP, TKMS, Infineon, Siemens Energy - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|182,98
|1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.