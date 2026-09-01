SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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01.09.2026 15:43:33
EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: SAP SE
/ Share Buy Back
SAP SE: Release of a capital market information
DISCLOSURE CORRESPONDING TO ART. 5 (1) LIT. B) AND (3) OF REGULATION (EU) NO. 596/2014 IN CONJUNCTION WITH ART. 2 (2) AND (3) OF DELEGATED REGULATION (EU) NO. 2016/1052 // INFORMATION ON SHARE BUY-BACK PROGRAMME 2026 – 5th interim notification
Walldorf, September 1, 2026
In the time period from August 24, 2026 until and including August 28, 2026, a number of 676,583
shares were bought back via XETRA within the framework of the current share buy-back programme of SAP SE.
The total number of shares bought back daily, and the daily weighted average prices of the shares and the aggregated volume are as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website under https://www.sap.com/investors/en.html (under the category Stock/Share Buy-Back).
The total volume of shares which have been bought back so far within the framework of the current share buy-back programme until and including August 28, 2026 amounts to 5,855,112
shares.
SAP SE
The Executive Board
01.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|End of News
|EQS News Service
|
2391908 01.09.2026 CET/CEST
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15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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15:58
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15:58
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|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
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15:43
|EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:43
|EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|183,46
|-3,64%
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