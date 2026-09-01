SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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01.09.2026 15:43:33

EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: SAP SE / Share Buy Back
SAP SE: Release of a capital market information

01.09.2026 / 15:43 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SAP SE: Release of a capital market information

DISCLOSURE CORRESPONDING TO ART. 5 (1) LIT. B) AND (3) OF REGULATION (EU) NO. 596/2014 IN CONJUNCTION WITH ART. 2 (2) AND (3) OF DELEGATED REGULATION (EU) NO. 2016/1052 // INFORMATION ON SHARE BUY-BACK PROGRAMME 2026 – 5th interim notification

Walldorf, September 1, 2026

In the time period from August 24, 2026 until and including August 28, 2026, a number of 676,583

shares were bought back via XETRA within the framework of the current share buy-back programme of SAP SE.
 

The total number of shares bought back daily, and the daily weighted average prices of the shares and the aggregated volume are as follows:

Date Total number of shares Daily weighted average price (€) Aggregated volume (€)*
2026-08-24 10,000 186.78 1,867,849.00
2026-08-25 10,000 185.71 1,857,071.00
2026-08-26 638,365 179.61 114,653,545.83
2026-08-27 8,218 185.29 1,522,680.35
2026-08-28 10,000 189.78 1,897,781.00
Total 676,583 185.43 121,798,927.17


* Excluding incidental purchasing costs.

An overview of the underlying individual trades is published on the company website under https://www.sap.com/investors/en.html (under the category Stock/Share Buy-Back).

The total volume of shares which have been bought back so far within the framework of the current share buy-back programme until and including August 28, 2026 amounts to 5,855,112

shares.
 

SAP SE

The Executive Board


01.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
Internet: www.sap.com
LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68

 
End of News EQS News Service

2391908  01.09.2026 CET/CEST

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SAP SE 183,46 -3,64% SAP SE

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