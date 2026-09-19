SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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19.09.2026 10:21:41

EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: SAP SE / Share Buy Back
SAP SE: Release of a capital market information

19.09.2026 / 10:21 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SAP SE: Release of a capital market information

DISCLOSURE CORRESPONDING TO ART. 5 (1) LIT. B) AND (3) OF REGULATION (EU) NO. 596/2014 IN CONJUNCTION WITH ART. 2 (2) AND (3) OF DELEGATED REGULATION (EU) NO. 2016/1052 // INFORMATION ON SHARE BUY-BACK PROGRAMME 2026 – 8th interim notification

Walldorf, September 19, 2026

In the time period from September 14, 2026 until and including September 18, 2026, a number of 50,000 shares were bought back via XETRA within the framework of the current share buy-back programme of SAP SE.
 

The total number of shares bought back daily, and the daily weighted average prices of the shares and the aggregated volume are as follows:

Date Total number of shares Daily weighted average price (€) Aggregated volume (€)*
2026-09-14 10,000 185.04 1,850,371.00
2026-09-15 10,000 185.40 1,854,025.00
2026-09-16 10,000 185.16 1,851,634.00
2026-09-17 10,000 187.08 1,870,775.00
2026-09-18 10,000 185.18 1,851,785.00
Total 50,000 185.57 9,278,590.00


* Excluding incidental purchasing costs.

An overview of the underlying individual trades is published on the company website under https://www.sap.com/investors/en.html (under the category Stock/Share Buy-Back).

The total volume of shares which have been bought back so far within the framework of the current share buy-back programme until and including September 18, 2026 amounts to 8,305,886

shares.
 

SAP SE

The Executive Board


19.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
Internet: www.sap.com
LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68

 
End of News EQS News Service

2401852  19.09.2026 CET/CEST

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SAP SE 182,64 -1,83% SAP SE

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