SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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19.09.2026 10:21:41
EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: SAP SE
/ Share Buy Back
SAP SE: Release of a capital market information
DISCLOSURE CORRESPONDING TO ART. 5 (1) LIT. B) AND (3) OF REGULATION (EU) NO. 596/2014 IN CONJUNCTION WITH ART. 2 (2) AND (3) OF DELEGATED REGULATION (EU) NO. 2016/1052 // INFORMATION ON SHARE BUY-BACK PROGRAMME 2026 – 8th interim notification
Walldorf, September 19, 2026
In the time period from September 14, 2026 until and including September 18, 2026, a number of 50,000 shares were bought back via XETRA within the framework of the current share buy-back programme of SAP SE.
The total number of shares bought back daily, and the daily weighted average prices of the shares and the aggregated volume are as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website under https://www.sap.com/investors/en.html (under the category Stock/Share Buy-Back).
The total volume of shares which have been bought back so far within the framework of the current share buy-back programme until and including September 18, 2026 amounts to 8,305,886
shares.
SAP SE
The Executive Board
19.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|End of News
|EQS News Service
|
2401852 19.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAP SE
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10:21
|EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:21
|EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
18.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
18.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|182,64
|-1,83%
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