SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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03.11.2026 13:46:51
EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: SAP SE
/ Share Buy Back
SAP SE: Release of a capital market information
DISCLOSURE CORRESPONDING TO ART. 5 (1) LIT. B) AND (3) OF REGULATION (EU) NO. 596/2014 IN CONJUNCTION WITH ART. 2 (2) AND (3) OF DELEGATED REGULATION (EU) NO. 2016/1052 // INFORMATION ON SHARE BUY-BACK PROGRAMME 2026 – 14th interim notification
Walldorf, November 3, 2026
In the time period from October 26, 2026 until and including October 30, 2026, a number of 50,000 shares were bought back via XETRA within the framework of the current share buy-back programme of SAP SE.
The total number of shares bought back daily, and the daily weighted average prices of the shares and the aggregated volume are as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website under https://www.sap.com/investors/en.html (under the category Stock/Share Buy-Back).
The total volume of shares which have been bought back so far within the framework of the current share buy-back programme until and including October 30, 2026 amounts to 9,136,956
shares.
SAP SE
The Executive Board
03.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|End of News
|EQS News Service
|
2427572 03.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAP SE
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
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09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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03.11.26
|AKTIE IM FOKUS 3: Teamviewer-Kurseinbruch belastet auch SAP und Nemetschek (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.11.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|208,50
|1,24%