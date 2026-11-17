SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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17.11.2026 14:35:41
EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: SAP SE
/ Share Buy Back
SAP SE: Release of a capital market information
DISCLOSURE CORRESPONDING TO ART. 5 (1) LIT. B) AND (3) OF REGULATION (EU) NO. 596/2014 IN CONJUNCTION WITH ART. 2 (2) AND (3) OF DELEGATED REGULATION (EU) NO. 2016/1052 // INFORMATION ON SHARE BUY-BACK PROGRAMME 2026 – 16th interim notification
Walldorf, November 17, 2026
In the time period from November 9, 2026 until and including November 13, 2026, a number of 50,000 shares were bought back via XETRA within the framework of the current share buy-back programme of SAP SE.
The total number of shares bought back daily, and the daily weighted average prices of the shares and the aggregated volume are as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website under https://www.sap.com/investors/en.html (under the category Stock/Share Buy-Back).
The total volume of shares which have been bought back so far within the framework of the current share buy-back programme until and including November 13, 2026 amounts to 9,652,368
shares.
SAP SE
The Executive Board
17.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|End of News
|EQS News Service
|
2436868 17.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAP SE
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|201,60
|-5,24%
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