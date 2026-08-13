Scherzer Aktie
WKN: 694280 / ISIN: DE0006942808
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13.08.2026 10:40:43
EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG
/ Aktienrückkauf
Aktienrückkaufprogramm 2026, 8. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Der Vorstand
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|LEI Code:
|529900L5AIT07HWHCJ66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2382496 13.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scherzer & Co. AG
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13.08.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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05.08.26
|EQS-News: Scherzer & Co. AG berichtet über das erste Halbjahr 2026 (EQS Group)
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05.08.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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04.08.26
|EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.07.2026 (EQS Group)
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28.07.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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20.07.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10.07.26
|EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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02.07.26
|EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.06.2026 (EQS Group)