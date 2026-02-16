Scout24 Aktie

16.02.2026 14:48:44

EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Release of a capital market information

16.02.2026 / 14:48 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

In the period from 9 February 2026 until and including 13 February 2026, a total number of 116,020 shares were repurchased within the framework of the share buy-back programme of Scout24 SE as announced on 2 January 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading systems within the meaning of section 2 (6) of the German Stock Exchange Act (Börsengesetz) by a credit institution commissioned by Scout24 SE.

The following quantities have been purchased:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Market (MIC Code)
09/02/2026 638 74.9134 CEUX
09/02/2026 2,612 74.9468 TQEX
09/02/2026 2,169 75.2133 XETA
10/02/2026 6,371 75.0107 CEUX
10/02/2026 3,645 75.0698 TQEX
10/02/2026 2,990 74.9653 XETA
11/02/2026 26,120 72.4264 CEUX
11/02/2026 8,813 72.4729 TQEX
11/02/2026 13,628 72.5067 XETA
12/02/2026 14,270 69.6101 CEUX
12/02/2026 8,825 69.9825 TQEX
12/02/2026 8,865 70.1691 XETA
13/02/2026 7,015 68.3793 CEUX
13/02/2026 4,903 68.3520 TQEX
13/02/2026 5,156 68.4364 XETA

 

The total volume of shares repurchased within the framework of this share buy-back in the period from 5 January 2026 until and including 13 February 2026 therefore amounts to 545,458 shares.

Detailed information on the transactions relating to the share buy-back programme corresponding to Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is available the website of Scout24 SE at https://www.scout24.com/en/investor-relations/share/share-buybacks/share-buyback-programme-january-2026

Berlin, 16 February 2026

Scout24 SE

The Management Board


16.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Germany
Internet: www.scout24.com

 
End of News EQS News Service

2277046  16.02.2026 CET/CEST

