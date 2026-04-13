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13.04.2026 14:09:03

EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Release of a capital market information

13.04.2026 / 14:09 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

In the period from 7 April 2026 until and including 10 April 2026, a total number of 40,141 shares were repurchased within the framework of the share buy-back programme of Scout24 SE as announced on 2 January 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading systems within the meaning of section 2 (6) of the German Stock Exchange Act (Börsengesetz) by a credit institution commissioned by Scout24 SE.

The following quantities have been purchased:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Market (MIC Code)
07/04/2026 81 65.9500 CEUX
07/04/2026 133 65.9500 TQEX
07/04/2026 90 65.7000 XETA
09/04/2026 13,471 65.8942 CEUX
09/04/2026 4,739 65.8367 TQEX
09/04/2026 6,065 66.0466 XETA
10/04/2026 8,328 65.9058 CEUX
10/04/2026 2,536 65.9588 TQEX
10/04/2026 4,698 65.9113 XETA

 

The total volume of shares repurchased within the framework of this share buy-back in the period from 5 January 2026 until and including 10 April 2026 therefore amounts to 1,117,412 shares.

Detailed information on the transactions relating to the share buy-back programme corresponding to Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is available the website of Scout24 SE at https://www.scout24.com/en/investor-relations/share/share-buybacks/share-buyback-programme-january-2026

Berlin, 13 April 2026

Scout24 SE

The Management Board


13.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Germany
Internet: www.scout24.com

 
End of News EQS News Service

2307220  13.04.2026 CET/CEST

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