Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 14:46:23

EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Release of a capital market information

08.06.2026 / 14:46 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
 
In the period from 1 June 2026 until and including 5 June 2026, a total number of 24,000 shares were repurchased within the framework of the share buy-back programme of Scout24 SE as announced on 31 May 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
 
The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading systems within the meaning of section 2 (6) of the German Stock Exchange Act (Börsengesetz) by a credit institution commissioned by Scout24 SE.
 
The following quantities have been purchased:
 
Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Market (MIC Code)
01/06/2026 6,000 73.3446 XETA
02/06/2026 6,000 76.9429 XETA
03/06/2026 6,000 73.6970 XETA
04/06/2026 6,000 74.9801 XETA
 
The total volume of shares repurchased within the framework of this share buy-back in the period from 1 June 2026 until and including 5 June 2026 therefore amounts to 24,000 shares.
 
Detailed information on the transactions relating to the share buy-back programme corresponding to Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is available the website of Scout24 SE at https://www.scout24.com/en/investor-relations/share/share-buybacks/share-buyback-programme-june-2026.
 
Berlin, 8 June 2026
 
Scout24 SE
 
The Management Board
 

 


08.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Germany
Internet: www.scout24.com

 
End of News EQS News Service

2341606  08.06.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten

Analysen zu Scout24

mehr Analysen
04.06.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
14.05.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 Scout24 Buy UBS AG
13.05.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Scout24 75,05 -0,33% Scout24

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:10 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street vor positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenstart erholen. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen