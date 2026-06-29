Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
29.06.2026 15:40:53
EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE
/ Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
29.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.scout24.com
|End of News
|EQS News Service
|
2356178 29.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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15:40
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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15:40
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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26.06.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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26.06.26
|Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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26.06.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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26.06.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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26.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
26.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|02.06.26
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|Bernstein Research
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
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|Bernstein Research
|23.06.26
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|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
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|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
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