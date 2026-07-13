EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Release of a capital market information



13.07.2026 / 15:45 CET/CEST

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Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 In the period from 06 July 2026 until and including 10 July 2026, a total number of 159,736 shares were repurchased within the framework of the share buy-back programme of Scout24 SE as announced on 31 May 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052. The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading systems within the meaning of section 2 (6) of the German Stock Exchange Act (Börsengesetz) by a credit institution commissioned by Scout24 SE. The following quantities have been purchased: Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Market (MIC Code) 06/07/2026 30,000 74.1446 XETA 07/07/2026 30,000 74.2235 XETA 08/07/2026 25,000 73.0292 XETA 09/07/2026 39,736 72.6478 XETA 10/07/2026 35,000 73.0247 XETA The total volume of shares repurchased within the framework of this share buy-back in the period from 1 June 2026 until and including 10 July 2026 therefore amounts to 595,320 shares. Detailed information on the transactions relating to the share buy-back programme corresponding to Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is available the website of Scout24 SE at https://www.scout24.com/en/investor-relations/share/share-buybacks/share-buyback-programme-june-2026. Berlin, 13 July 2026 Scout24 SE The Management Board

13.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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