Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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20.07.2026 15:44:33
EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE
/ Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
20.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|End of News
|EQS News Service
|
2368514 20.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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15:44
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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15:44
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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17.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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16.07.26
|Börse Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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16.07.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)