Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
03.08.2026 15:39:33
EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE
/ Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
03.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|End of News
|EQS News Service
|
2376276 03.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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15:39
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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15:39
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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31.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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31.07.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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31.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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31.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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31.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
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31.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|08.07.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
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