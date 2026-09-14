EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Release of a capital market information



14.09.2026 / 11:14 CET/CEST

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Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 In the period from 7 September 2026 until and including 11 September 2026, a total number of 259,637 shares were repurchased within the framework of the share buy-back programme of Scout24 SE as announced on 31 May 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052. The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading systems within the meaning of section 2 (6) of the German Stock Exchange Act (Börsengesetz) by a credit institution commissioned by Scout24 SE. The following quantities have been purchased: Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price Market (MIC Code) 07/09/2026 59,637 75.3266 XETA 07/09/2026 10,000 75.3315 CEUX 08/09/2026 5,000 75.0194 XETA 09/09/2026 100,000 73.0665 XETA 10/09/2026 80,000 72.3307 XETA 11/09/2026 5,000 73.2446 XETA The total volume of shares repurchased within the framework of this share buy-back in the period from 1 June 2026 until and including 11 September 2026 therefore amounts to 1,871,191 shares. Detailed information on the transactions relating to the share buy-back programme corresponding to Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is available the website of Scout24 SE at https://www.scout24.com/en/investor-relations/share/share-buybacks/share-buyback-programme-june-2026. Berlin, 14 September 2026 Scout24 SE The Management Board

14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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