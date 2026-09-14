Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
14.09.2026 11:14:31
EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE
/ Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|End of News
|EQS News Service
|
2398670 14.09.2026 CET/CEST
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