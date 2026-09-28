Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
28.09.2026 09:16:01
EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE
/ Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
28.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|End of News
|EQS News Service
|
2405952 28.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
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09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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09:16
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:16
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.09.26
|XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
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