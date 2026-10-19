Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
19.10.2026 13:09:41
EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE
/ Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
19.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|End of News
|EQS News Service
|
2417990 19.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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19.10.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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19.10.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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19.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.at)
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19.10.26
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
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16.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in Grün (finanzen.at)
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16.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
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15.10.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
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15.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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|28.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|02.10.26
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|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Scout24 Buy
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|04.11.25
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|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
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|30.10.25
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|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
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