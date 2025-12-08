EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.12.2025 / 14:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 96.459 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

01.12.2025 2.139 87,1628 CEUX 01.12.2025 1.181 87,0699 TQEX 01.12.2025 1.654 87,1454 XETA 02.12.2025 3.335 86,7190 CEUX 02.12.2025 1.713 86,7339 TQEX 02.12.2025 2.753 86,7863 XETA 03.12.2025 1.212 86,7225 CEUX 03.12.2025 439 86,7868 TQEX 03.12.2025 1.486 86,6349 XETA 04.12.2025 22.232 86,6713 CEUX 04.12.2025 5.968 87,1062 TQEX 04.12.2025 12.356 86,6189 XETA 05.12.2025 17.794 87,6101 CEUX 05.12.2025 6.090 87,5229 TQEX 05.12.2025 16.107 87,5491 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 805.254 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 8. Dezember 2025

Scout24 SE

Der Vorstand