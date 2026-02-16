EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.02.2026 / 14:48 CET/CEST







Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



Im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 116.020 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. January 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

09.02.2026 638 74,9134 CEUX 09.02.2026 2.612 74,9468 TQEX 09.02.2026 2.169 75,2133 XETA 10.02.2026 6.371 75,0107 CEUX 10.02.2026 3.645 75,0698 TQEX 10.02.2026 2.990 74,9653 XETA 11.02.2026 26.120 72,4264 CEUX 11.02.2026 8.813 72,4729 TQEX 11.02.2026 13.628 72,5067 XETA 12.02.2026 14.270 69,6101 CEUX 12.02.2026 8.825 69,9825 TQEX 12.02.2026 8.865 70,1691 XETA 13.02.2026 7.015 68,3793 CEUX 13.02.2026 4.903 68,3520 TQEX 13.02.2026 5.156 68,4364 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 545.458 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 16. Februar 2026

Scout24 SE

Der Vorstand