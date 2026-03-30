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30.03.2026 14:11:23

EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.2026 / 14:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 100.282 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück
 		 Gewichteter Durchschnittskurs
 		 Handelsplattform
(MIC Code)
 
23.03.2026 16.415 64,3874 CEUX
23.03.2026 4.891 64,6398 TQEX
23.03.2026 9.771 64,2975 XETA
24.03.2026 11.709 63,5372 CEUX
24.03.2026 5.101 63,3500 TQEX
24.03.2026 6.163 63,5182 XETA
25.03.2026 2.451 64,4643 CEUX
25.03.2026 657 64,4958 TQEX
25.03.2026 1.035 64,0550 XETA
26.03.2026 9.786 63,7328 CEUX
26.03.2026 6.353 63,7433 TQEX
26.03.2026 5.916 63,8407 XETA
27.03.2026 9.603 63,4636 CEUX
27.03.2026 5.155 63,4471 TQEX
27.03.2026 5.276 63,5704 XETA

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 27. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.039.926 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 30. März 2026

Scout24 SE

Der Vorstand


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2300332  30.03.2026 CET/CEST

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