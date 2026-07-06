Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
06.07.2026 15:40:53
EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2360920 06.07.2026 CET/CEST
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