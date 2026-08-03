Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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03.08.2026 15:39:33
EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2376276 03.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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15:39
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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15:39
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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31.07.26
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31.07.26
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31.07.26
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31.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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31.07.26
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