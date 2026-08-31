Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
31.08.2026 13:16:23
EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2391084 31.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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15:58
|Börse Frankfurt: DAX fällt am Montagnachmittag (finanzen.at)
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13:16
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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13:16
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
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28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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28.08.26
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Analysen zu Scout24
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|07.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
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|DZ BANK
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
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|UBS AG
|30.10.25
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|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
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