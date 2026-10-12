Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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12.10.2026 14:10:31
EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2413910 12.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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14:10
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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14:10
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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09.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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09.10.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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08.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
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|28.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
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|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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|04.11.25
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|30.10.25
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|Scout24 Neutral
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