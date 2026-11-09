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09.11.2026 13:08:41

EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.11.2026 / 13:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052  
   
Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 5.000 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 31. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.  
   
Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.  
   
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:  
   
Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplattform (MIC Code)
02.11.2026 1.000 85,5763 XETA
03.11.2026 1.000 85,2700 XETA
04.11.2026 1.000 90,1268 XETA
05.11.2026 1.000 92,5408 XETA
06.11.2026 1.000 88,9364 XETA
   
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juni 2026 bis einschließlich 6. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.725.775 Aktien.  
   
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-juni-2026.  
   
Berlin, 9. November 2026  
   
Scout24 SE  
   
Der Vorstand  

 


09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com
LEI Code: 5493007EIKM2ENQS7U66

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2430816  09.11.2026 CET/CEST

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