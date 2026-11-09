Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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09.11.2026 13:08:41
EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2430816 09.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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13:08
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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13:08
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
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|Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Scout24-Aktie (finanzen.at)
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05.11.26
|Analyse: So bewertet UBS AG die Scout24-Aktie (finanzen.at)
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