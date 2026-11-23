EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.11.2026 / 13:26 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 119.061 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 31. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde. Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut. Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft: Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplattform(MIC Code) 16.11.2026 1.000 91,4360 XETA 17.11.2026 27.114 89,2147 XETA 17.11.2026 17.483 89,2256 CEUX 18.11.2026 25.000 89,3066 XETA 19.11.2026 23.000 87,7509 XETA 19.11.2026 464 87,8647 TQEX 20.11.2026 25.000 81,8033 XETA Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juni 2026 bis einschließlich 20. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.849.823 Aktien. Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-juni-2026. Berlin, 23. November 2026 Scout24 SE Der Vorstand

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