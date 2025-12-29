Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
29.12.2025 09:27:13
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft
/ Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 98th Interim Reporting
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014
Share buyback – 98th Interim Reporting
In the time period from 22 December 2025 until and including 28 December 2025 a number of 120,571 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 12 February 2024, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 12 February 2024.
Shares were bought back as follows:
The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2024-29).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 12 February 2024 until and including 28 December 2025 amounts to 20,023,804 shares.
The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
Munich, 29 December 2025
Siemens Aktiengesellschaft
The Managing Board
29.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|End of News
|EQS News Service
|
2251838 29.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:27
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:27
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
24.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
24.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
24.12.25
|DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.12.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|237,00
|-0,15%