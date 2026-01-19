Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
19.01.2026 10:34:33
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft
/ Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 101st Interim Reporting
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014
Share buyback – 101st Interim Reporting
In the time period from 12 January 2026 until and including 18 January 2026 a number of 179,369 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 12 February 2024, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 12 February 2024.
Shares were bought back as follows:
The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2024-29).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 12 February 2024 until and including 18 January 2026 amounts to 20,556,444 shares.
The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
Munich, 19 January 2026
Siemens Aktiengesellschaft
The Managing Board
19.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|End of News
|EQS News Service
|
2262102 19.01.2026 CET/CEST
