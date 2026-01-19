Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

19.01.2026 10:34:33

EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 101st Interim Reporting
Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

19.01.2026 / 10:34 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014

Share buyback – 101st Interim Reporting

 

In the time period from 12 January 2026 until and including 18 January 2026 a number of 179,369 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 12 February 2024, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 12 February 2024.

 

Shares were bought back as follows:

 

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price in Xetra trading
12/01/2026 61,550 257.30346
13/01/2026 27,659 260.32030
14/01/2026 31,113 259.83140
15/01/2026 31,022 260.77204
16/01/2026 28,025 258.90541

 

The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2024-29).

 

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 12 February 2024 until and including 18 January 2026 amounts to 20,556,444 shares.

 

The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

 

Munich, 19 January 2026

 

Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board


19.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Germany
Internet: www.siemens.com

 
End of News EQS News Service

2262102  19.01.2026 CET/CEST

15.01.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Siemens Buy UBS AG
14.01.26 Siemens Underweight Barclays Capital
13.01.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
