EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 102nd Interim Reporting

Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information



26.01.2026 / 10:41 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014

Share buyback – 102nd Interim Reporting

In the time period from 19 January 2026 until and including 25 January 2026 a number of 248,687 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 12 February 2024, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 12 February 2024.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price in Xetra trading 19/01/2026 61,733 255.13134 20/01/2026 62,298 252.81827 21/01/2026 62,267 252.94394 22/01/2026 27,924 257.84711 23/01/2026 34,465 255.20789

The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2024-29).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 12 February 2024 until and including 25 January 2026 amounts to 20,805,131 shares.

The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

Munich, 26 January 2026

Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board