Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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13.04.2026 10:03:43

EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback - 113th Interim Reporting
Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

13.04.2026 / 10:03 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)

no. 596/2014

Share buyback - 113th Interim Reporting

 

In the time period from 6 April 2026 until and including 12 April 2026, a number of 639,480 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 12 February 2024, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 12 February 2024.

 

Shares were bought back as follows:

 

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price
in Xetra trading
07/04/2026 159,870 211.86148
08/04/2026 159,870 230.76256
09/04/2026 159,870 227.82965
10/04/2026 159,870 230.89454

 

The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2024-29).

 

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 12 February 2024 until and including 12 April 2026 amounts to 25,367,154 shares.

 

The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

 

Munich, 13 April 2026

 

Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board

 


13.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Germany
Internet: www.siemens.com

 
End of News EQS News Service

2307064  13.04.2026 CET/CEST

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